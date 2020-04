UD får 1.100 førespurnader dagleg om nordmenn som vil heim

innenriks

– Fleire land har innført svært strenge restriksjonar på luftfarten. Noreg samarbeider tett med dei nordiske landa og andre land i Europa med å leggje til rette for flygingar frå land i Latin-Amerika, Asia og Afrika, der det på grunn av restriksjonar nesten er uråd å bruke rutefly, seier kriseleiar Thomas Stangeby i Utanriksdepartementet (UD).

Han opplyser at det å organisere slike flygingar og sikre landingsløyve er eit omfattande og tidkrevjande arbeid. Når ei flyging er stadfesta, informerer UD reisande som er registrerte på nettstaden reiseregistrering.no, om korleis dei kan bestille billettar. Passasjerane betaler for si eiga heimreise og må sjølve organisere reisa heim til Noreg.

Frå Peru

Ifølgje TV 2 kom ein venninnegjeng frå Bergen heim frå Peru etter å ha vore koronafast i to veker. UD trekkjer fram landet som eit lyspunkt når det gjeld heimhenting – sjølv om landet har stoppa den kommersielle flytrafikken, innført portforbod og lagt strenge restriksjonar også på innanlandsreiser.

Denne veka reiser mange heim med ei nordisk flyging som Danmark har organisert, opplyser UD. Flyet landar i Danmark fredag morgon, skriv nyheitsbyrået Ritzau.

Sidan 12. mars har det operative senteret i UD teke imot i snitt 1.100 førespurnader i døgnet frå nordmenn i utlandet eller pårørande og nær familie i Noreg.

Nær 100 medarbeidarar i det operative senteret jobbar døgnet rundt med å svare på telefonar og e-postar, samle informasjon om situasjonen i kvart enkelt land, lage analysar, planleggje flytransport og gi konsulærhjelp til nordmenn i utlandet. I tillegg held ambassadane kontakt med norske borgarar som ber om hjelp til å reise heim, og informerer om flytilbod etter kvart som dei blir stadfesta.

Ikkje alle kan få hjelp no

Stangeby trekkjer fram døme på nordmenn som har fått hjelp mellom anna på Filippinane, i India og fleire andre stader i verda.

– Dette er nokre få døme på korleis vi jobbar med koronapandemien i utanrikstenesta. Samtidig har vi stor forståing for at mange nordmenn er frustrerte og gjerne vil komme raskt tilbake til Noreg. Men norske styresmakter maktar ikkje å bidra til at alle norske borgarar på reise kan returnere til Noreg, seier kriseleiaren.

Utanriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått ein avtale med SAS, Norwegian og Widerøe om å hjelpe nordmenn med heimreisa ved å halde oppe kommersielle avgangar eller gjennomføre ekstraordinære flygingar til stader der norske selskap elles ikkje flyg. Avtalen er no forlengd til 1. mai, opplyser UD.

