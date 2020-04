Sykkylven-ordførar vil ikkje ha studentane heim til påske

innenriks

– Dei som kjem, bur ofte på Austlandet eller i Bergen, der det er påvist smitte. Per i dag det ikkje nokon som er registrerte smitta, så dette er ein måte å dempe faren for at nokon importerer smitte på, seier ordførar Odd Jostein Drotninghaug i Sykkylven til TV 2.

I eit innlegg på nettsidene til kommunen ber Drotninghaug om at utflytta sykkylvingar og studentar blir der dei er.

Tysdag gjentok justisminister Monica Mæland (H) at ein bør unngå unødvendige fritidsreiser, men ho såg ikkje bort frå at folk kan reise heim til påske.

– Viss ein er frisk og familien er frisk, kan ein reise heim, sa Mæland.

Ordføraren seier at kommunen ikkje legg ned forbod og heller ikkje går imot det regjeringa seier.

– Vi appellerer til fornufta, seier Drotninghaug.

