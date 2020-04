Svak krone gir milliontap for Misjons-Noreg

innenriks

Sidan januar har krona svekt seg med nesten to kroner opp mot dollaren og euroen.

Misjonsorganisasjonane overfører pengar til andre land, og pengane blir no mindre verde, skriv Dagen.

– No handlar det om å ta innover seg situasjonen veke for veke. Vi må gjere nødvendige tilpassingar på kostnadssida for å møte verkelegheita både på inntektssida og på dei ulike misjonsfelta, seier økonomileiar Øystein Frøysa i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Denne veka har fleire organisasjonar møtst for å diskutere den kritiske situasjonen, og korleis han skal taklast.

