Sju omkom i trafikken i mars

Fire mista livet i møteulykker, medan tre døydde i singelulykker. Alle var menn.

Koronaepidemien har ført at trafikken i dei store byane er reduserte med nær 40 prosent i forhold til vekene i forkant. Det har likevel ikkje påverka dødstala i trafikken.

– Dei alvorlegaste ulykkene har ofte samanheng med høg fart, rus og manglande merksemd. Det kan faktisk hende at desse risikofaktorane blir meir framståande når trafikkmengda blir mindre, seier seniorrådgivar Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Fire av dei omkomne var bilførarar, éin var passasjer, medan to var syklistar.

I første kvartal har til saman 24 personar mista livet langs norske vegar. Det er åtte fleire enn i same periode i fjor. 20 menn og fire kvinner har omkome i trafikken så langt i år.

– Tala for 2020 er så langt alvorleg høge, og vi må jobbe hardt for at ulykkestala skal bli lågare enn i 2019. Det krev innsats frå alle aktørar og medvit hos alle trafikantar, påpeikar Johansen.

