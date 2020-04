SV og MDG krev krisetiltak for barn i fattige familiar

innenriks

– Barn i fattige familiar har ikkje råd til vente-og-sjå-haldninga frå regjeringa. Det er framleis hol i det sosiale tryggingsnettet som gjer at barn treng krisehjelp, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Han ber mellom anna om ekstra løyvingar til organisasjonane som hjelper desse familiane, og påpeikar at det blir brukt milliardar på å redde bedriftene.

– Kvifor kan vi ikkje då også gi krisehjelp til barna som kanskje treng fellesskapen aller mest?

MDG er særleg opptekne av å sikre barna i låginntektsfamiliane tilgang på internett og digitalt utstyr.

– Barna i desse familiane har lite når skulane er stengde. Eg fryktar òg konsekvensane når desse ikkje får delteke i digital undervisning eller fritidsaktivitetar utan skikkeleg internett eller datautstyr, seier Daria Johnsen som er lokalpolitikar i Stavanger og MDGs oppvekstpolitiske talsperson.

Ho foreslår gratis internett for låginntektsfamiliar og ber regjeringa undersøkje om det er behov for stønad til innkjøp av IT-utstyr.

– Når ein treng internett for å gå på skulen eller kontakte det offentlege, er det ikkje eit særgode, men essensiell infrastruktur på linje med straum og avløp, meiner Johnsen.

Krev eigen krisepakke

Det er gått nær to veker sidan Bymisjonen, Redd Barna og Frelsesarmeen saman sende eit brev til regjeringa der dei bad om eigne tiltak retta mot låginntektsfamiliar og sårbare barn.

– Regjeringa ser ikkje kva som står på spel, når dei ikkje har ein krisepakke for barn i fattige familiar, lyder åtvaringa frå generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Før krisa var det over 110.000 barn som levde i låginntektsfamiliar, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå. Men Hvambsal fryktar at det blir endå fleire no under koronakrisa.

Dei ber mellom anna om at Nav må opprette team som skal prioritere saker frå fattige barnefamiliar, sørgje for rask behandling og økonomisk tryggleik. Familiane må sikrast tilgang på mat, og ikkje minst internett og digitalt utstyr så barna får gjort skulearbeidet, meiner dei.

– Kanskje etter kvart

Men eigne krisetiltak og Nav-team for fattige barnefamiliar vil ikkje arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gå inn for no.

– Eg diskuterer dette mellom anna med barne- og familieministeren. Det kan hende at det er noko vi kan gjere etter kvart, men akkurat no har ikkje Nav kapasitet, seier han til NTB.

Han meiner mange av låginntektsfamiliane får hjelp av tiltaka regjeringa og Stortinget alt har fått på plass, og lovar at denne gruppa vil vere «høgt på radaren» når nye tiltak skal setjast inn.

– Mykje av det vi gjer, er viktigast for dei med dårleg råd, meiner han.

Dagpengar

Blant tiltaka er at grensa for kor høg inntekt ein må ha for å få rett til dagpengar, er senka. Nav rulla denne veka ut ei ordning med forskot på dagpengar, slik at permitterte kan få pengar før påske. Nav-kontora har fått melding om å lempe på krava for å gi ut sosialhjelp til dei i akutt pengenød og ta spesielt omsyn til behov barn har.

Men Hvambsal er framleis svært uroa for barna i dei fattigaste familiane.

– Dette er barn som mangla mat i kjøleskapet frå før. Vi kjenner oss ikkje trygge på at desse tiltaka sørgjer for at dei har mat no, seier ho.

Ingen dramatisk auke

Røe Isaksen påpeikar at familiar som ikkje har pengar til det mest nødvendige, som mat, kan søkje om sosialhjelp, ei kommunal ordning gjennom Nav.

Enkelte kommunar melder om noko større behov for sosialhjelp, opplyser arbeids- og tenestedirektør Kjell Hugvik i Nav, men rapportane han har fått, tyder ikkje på at det er nokon dramatisk auke.

– Tilbakemeldingar frå fylkesmennene og Nav-kontora tyder på at vi har god kontroll no, men det er ein uoversiktleg situasjon som kan endre seg, medgir han.

