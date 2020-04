Riksveg 7 i Hallingdal blir stengd i fleire dagar

innenriks

Vegen er stengd like sør for Gulsvik i Flå frå og med onsdag ettermiddag klokka 15, melder NRK. Det er omkøyring via E16 Valdres og fylkesveg 40 Numedal.

– Heldigvis er det mindre påsketrafikk i år på grunn av koronasituasjonen. I eit vanleg år ville vegstenging på denne tida ført til store utfordringar, seier prosjektleiar Knut Erik Skogen i Statens vegvesen.

Det er usikkert når riksvegen kan opnast att, men Statens vegvesen reknar med at det kan skje innan skjærtorsdag, skriv Hallingdølen.

