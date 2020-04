Obos-prisane fall i mars

innenriks

Prisen på brukte Obos-bustader i Oslo fall med 2 prosent i mars. Samstundes kostar ein slik bustad no 1,8 prosent meir enn på same tid i fjor.

– Det har, gitt dei spesielle omstenda, vore bra aktivitet i bruktboligmarkedet i mars. Medan det var 649 omsetnader i mars i fjor, fall dette til 595 i mars i år, seier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Ho peikar på at nedgangen først og fremst har kome i hovudstaden.

– Vi meinte at utviklinga i bustadprisane i februar tydde på ein marknad i god balanse. No er det dei omfattande smitteverntiltaka styresmaktene har innført som skaper nedsiderisiko for bustadmarknaden, seier Monsvold.

(©NPK)