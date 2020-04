Nye metodar skal stoppe juks på heimeeksamen

innenriks

For å redusere koronasmitte held utdanningsinstitusjonane stengt. Mange studentar skal no ta heimeeksamen, men universiteta og høgskulane seier dei er uroa for juks, skriv Khrono.

– Mange fag har allereie mykje erfaring med å gjennomføre heimeeksamen. Der dette er nytt, må vi sørgje for at sensor er klar over at oppgåva er teken heimanfrå med alle hjelpemiddel tilgjengeleg, seier prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo.

Videobaserte løysingar der studentane gir munnlege svar, blir mellom anna brukte av Høgskulen i Volda og VID vitenskapelige høgskole.

Ved Noregs handelshøgskole blir om lag halvparten av kursa som fekk innført heimeeksamen, vurderte ut ifrå kriteriet stått/ikkje stått.

– Då vi annonserte at det kom til å bli heimeeksamen, førte dette til eit stort engasjement blant studentane. Dei var mellom anna uroa for juks, og særleg i kurs der ein blir vurderte etter ein A–F-skala, seier prorektor for utdanning Linda Nøstbakken.

(©NPK)