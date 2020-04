Ny ordning for timeføring blant mottakarar av dagpengar

innenriks

For at det for desse skal lønne seg å jobbe i landbruket, blir ei ny ordning innført for timeføring på meldekortet, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

– Landbrukssektoren er ei samfunnsviktig næring, og eg har derfor jobba for å få på plass ei ordning som gjer det attraktivt for permitterte og arbeidslause å ta seg jobb i landbruket, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbrukssektoren treng meir arbeidskraft, samtidig som mange er arbeidslause på grunn av koronatiltak.

(©NPK)