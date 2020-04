Norwegian-grunnleggarane sel seg ned

innenriks

Ifølgje Dagens Næringsliv er Kjos og Kise gjennom selskapet sitt HBK Holding nede i ein eigardel på 4,46 prosent i flyselskapet etter salet.

Ifølgje flaggemeldinga vart det er selt 617.269 aksjar i flyselskapet tysdag, som svarer til 0,38 prosent av aksjane i selskapet.

HBK Holding har rygga ut av flyselskapet, og nedsalet har auka under koronautbrotet.

Norwegian-aksjen starta opp 4–5 prosent tysdag, men fall då nedsalet vart kjent litt før klokka 11. Då dagen var omme, stod aksjekursen på 9,06 kroner, ned 2,59 prosent, ifølgje Oslo Børs.

– Ting skjer fort no, og vi ønsker å styrkje likviditeten noko. Derfor vel vi å selje ein del aksjar for å vere på den sikre sida. I desse tidene kan det vere gull verd å ha litt ekstra pengar i banken. Kriser gir òg store moglegheiter for dei som held krutet tørt, sa Kise førre veke.

(©NPK)