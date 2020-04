Noreg vart med i EUs felles innkjøpsordning for medisinar tre dagar for seint

innenriks

Noreg vart knytt til ordninga 20. mars. Tre dagar tidlegare hadde EU sett i gang to bestillingar av smittevernutstyr og respiratorar, som var open for land som hadde skrive under avtalen innan denne datoen, opplyser ein talsmann i EU-kommisjonen til Investigate Europe og Stavanger Aftenblad.

Han ser ikkje bort frå at det kan bli sett i gang fleire bestillingar, men førebels er det ingen planar om fleire innkjøpsrundar.

Ordninga vart til i 2014. Allereie i 2017 slo EU fast at Noreg kunne tiltre, ifølgje dokument Investigate Europe har fått tilgang til.

27. februar i år tok opp att den norske EU-delegasjonen prosessen for å bli med i innkjøpsordninga. Dagen før vart det første koronatilfellet registrert i Noreg.

– Dessverre har prosessen vore forseinka frå vår side, men vi er no klare til å starte prosessen att, heitte det i ei melding frå Noreg til sekretariatet for EUs felles innkjøp av medisinar og medisinsk utstyr.

– Saka har vore til vurdering i Noreg og fleire andre land som har tiltredd etter kvart, og med koronapandemien har avtalen vorte ytterlegare aktualisert, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i ein e-post.

Fordelane med å kunne delta i felles innkjøp er vorte tydeleg av utbrotet av covid-19, skriv ho.

