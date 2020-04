innenriks

NHO understrekar i ein rapport at dette er grove reknestykke, men peikar òg på at lågare produksjon i bedrifter som ikkje er ramma av permisjonar, enno ikkje er teke med.

– Denne krisa har eit så stort omfang at tidsdimensjonen òg blir svært viktig. Bedrifter med høgare utgifter enn inntekter vil bukke under. Det er berre eit spørsmål om tid. Dess fleire bedrifter som går over ende, dess fleire permisjonar vil bli gjorde om til oppseiingar, heiter det i rapporten.