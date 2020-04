Mikroflystyrt i Nordland kom av fallvind og overvekt

innenriks

To menn frå Nordland, 59 og 32 år gamle, mista livet i ulykka som skjedde på Ramnfjellet 29. august 2018.

– Havarikommisjonen finn det sannsynleg at fartøysjefen vart overraska av fallvind då han skulle stige over ein fjellrygg i låg høgd slik at han mista kontroll over flyet, opplyser kommisjonen.

Dei konkluderer òg med at flyet hadde tyngre last enn tillate. Med tung last er det sannsynleg at farten spakna inntil mikroflyet stegla og styrta med bratt vinkel, skriv Havarikommisjonen.

Kommisjonen tilrår at Luftfartstilsynet gjennomfører ei tettare og betre oppfølging av Norges Luftsportforbund og Mikroflyseksjonen, og dessutan at dei to sistnemnde betrar oppfølginga si av mikroflyklubbane. I tillegg tilrår kommisjonen at passasjerar på mikrofly blir gjorde betre kjende med risikoen dei utset seg for.

(©NPK)