Koronaepidemien har endra preg i Noreg: Fleire kvinner testar positivt

innenriks

Relativt unge menn var overrepresentert blant dei første som kom heim med koronasmitte til Noreg. Dei fleste hadde vore på skiferie i Italia og Austerrike.

Helsestyresmaktene trekker dette fram som ei mogleg forklaring på at epidemien har utvikla seg så ulikt i dei skandinaviske landa.

– Eg trur at det er noko av det vi ser i forholdet mellom Sverige, Noreg og Danmark. At epidemien kanskje har slått til i ulike befolkningsgrupper, ulike aldersgrupper, og kanskje òg i Sverige knytt til ein innvandrarpopulasjon, som det har vore snakk om, som gjer at dei har vore meir utsette enn den første bølgja vi såg i Noreg, seier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

I Noreg er 4.509 stadfesta smitta og 39 døde, medan talet i Sverige er 4.435 smitta og 180 døde. I Danmark er 2.860 smitta og 90 døde. Mange har spekulert på om ulike i smittevernsregime kan forklare forskjellane, men det er for tidleg å seie.

Ventar stigning i talet på døde

Sidan det tek nokre veker frå folk blir smitta til sjukdommen eventuelt utviklar seg til det mest alvorlege stadiet, er det først no ein ser endringar i gruppa som er hardast ramma i Noreg.

– Det er ein liten auke i gjennomsnittsalder på dei som er i intensivbehandling. Det er eit teikn på at vi no kanskje får fleire smitta i den andre delen av befolkninga, enn i første omgang då dei første smitta kom heim til Noreg, seier Forland.

Når alderen aukar blant dei smitta, er det òg ein fare for at fleire døyr, sidan dei oftare blir ramma hardare.

– Vi ligg enno på eit trevekers etterslep, som gjer at vi ventar ei stigning i talet på innlagde og talet på døde i vekene framover, seier han.

Fleire kvinner

Til no har gjennomsnittsalderen for dei 168 som har fått intensivbehandling i Noreg vore 60 år. Heile 76 prosent av dei har vore menn.

Menn har òg vore overrepresentert blant dei smitta.

Då Noreg hadde rundt halvparten så mange smitta, 22. mars, var 55 prosent av dei menn og 45 prosent kvinner. No har likevel kvinnedelen stige til 49 prosent, ifølgje den siste dagsrapporten frå FHI tysdag.

– Vi ser at forskjellen mellom kvinner og menn er jamna ut. I den seinare fasen har vi testa fleire positive kvinner enn menn, seier fagdirektøren.

Han forklarer det slik:

– Det kan vere teikn på at menn har komme tilbake frå guteturen og smitta konene sine. Som kanskje òg jobbar i helsevesenet. Vi har òg testa mykje meir aktivt blant helsepersonell, og der er det ei overvekt av kvinner. Så her er det nokre tema med kjønn og fordeling i tid, som spreier seg litt, og gjer at epidemien etter kvart får eit litt anna preg

Skjermar risikopasientar

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier til NTB at vi må vere førebudde på ei endring i kven som blir ramma av sjukdommen. Han understrekar at det no er innført tiltak for å verne dei eldste og dei med størst risiko for komplikasjonar.

– Viss vi lykkast med det, vil vi jo framleis i all hovudsak ha pasientar som ikkje er i risiko, som er smitta. Men vi kan jo naturlegvis frykte at dette glir litt over i kvarandre, seier han.

Guldvog ser heller ikkje bort frå at dette kan vere noko av årsaka til at epidemien har utvikla seg ulikt i Noreg og Sverige.

– Vi kan ikkje sjå bort ifrå det. Det at vi fekk så mange folk som var unge og friske og kom tilbake frå alpeferie, har jo påverka kven som har hatt behov for helsetenester i Noreg desse første vekene. Mange av dei har vore relativt friske, og då forventar vi òg ein ganske god prognose når dei blir behandla i sjukehus og intensivavdeling.

Han legg til:

– Samtidig vil eg seie at det er ein god del av dei som har vore behandla i Noreg, som også er blant dei som har risiko forbunde med covid-19.

