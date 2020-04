Hemmeleghaldet frå styresmaktene om smittevernutstyr får massiv kritikk

innenriks

– Dette er veldig urovekkjande og svært uheldig. Situasjonen krev openheit om kor mykje utstyr ein faktisk har. Viss det er mangel på utstyr, er det viktig å vere ærleg om dette, seier president Marit Hermansen i Legeforeininga til NTB.

Førre veke vart det kjent at helsestyresmaktene held oversikta over kor mykje smittevernutstyr vi har tilgjengeleg i Noreg, hemmeleg.­ Grunnen er at dei meiner tala vil skape frykt, uvisse og svekkje Noregs posisjon i den internasjonale marknaden.

– Motsett verknad

Hermansen meiner verknaden er den stikk motsette.

– Det dei som jobbar i helsetenesta, er mest opptekne av, er tilgangen på smittevern. Viss ein trur informasjon blir halden tilbake, vil det skape uvisse, seier ho.

Det kan mellom anna føre til at helsearbeidarar trekkjer det faglege grunnlaget for reglane om bruk av smittevernutstyret i tvil.

– Det kan bli uvisse om reglane blir sette på grunn av utstyrsmangel eller av andre ting, og ikkje som følgje av faglege råd som er baserte på ei reell vurdering, seier Hermansen.

– Snudd på hovudet

Også tidlegare sivilombodsmann Arne Fliflet reagerer skarpt på hemmeleghaldet.

– Argumentasjonen som går på at det vil skape frykt og utryggleik, er å stille saka på hovudet. Det er jo nettopp hemmeleghaldet omkring desse forholda som vil skape frykt, uvisse og spekulasjon, seier han til NRK.

Ifølgje Hermansen er det store variasjonar mellom kommunane når det gjeld tilgangen til smittevernutstyr.

– Distribusjonsnettet fungerer nok ikkje optimalt. Eg får meldingar om at kommunar ikkje når fram med bestillingane sine, seier ho.

Helseminister Bent Høie (H) forsikra tysdag om at det ikkje er ein akutt mangel på smittevernutstyr no.

– Førre veke fekk vi ganske store leveransar, så vi har ein større buffer enn tidlegare, sa han.

(©NPK)