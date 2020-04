Høie: Grunn til å tru at vi unngår Italia-situasjon

innenriks

Høie nemner at Noreg innførte strenge tiltak med ein gong ein oppdaga smittespreiing i samfunnet, og at ein sannsynlegvis oppdaga smittespreiinga ganske tidleg.

– Det gjer at det er grunn til å tru at vi ikkje hamnar i ein slik situasjon som den i Italia, seier helseministeren til NTB.

Han understrekar at sjølv om det ikkje er teikn til at vi er på veg mot italienske tilstandar, kan vi ikkje senke skuldrene. Helsestellet rustar likevel opp til ein epidemitopp i mai eller juni i tråd med Folkehelseinstituttets førebelse berekningar.

– Så jobbar vi for å unngå ein slik topp. Viss vi klarer å slå ned smittespreiinga, og sørgjer for at kvar person i gjennomsnitt smittar éin annan person, så har vi nådd toppen allereie. Men det veit vi ikkje nok om enno, seier Høie.

(©NPK)