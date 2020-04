Forskotsutbetalingar for dagpengar har byrja

innenriks

Den nye søknadsfunksjonen for forskot på dagpengar vart lansert måndag 30. mars. På to dagar har det kome 36.200 søknader, og innvilga forskot for 572 millionar kroner, skriv Nav i ei pressemelding.

Allereie i dag er det betalt ut omkring 450 millionar kroner til 28.000 personar.

– Eg er glad for at utbetalingane no er i gang. Det er ei vanskeleg tid for mange, og særleg for dei som ikkje har ein sparekonto dei kan leve av i ein overgangsperiode, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding frå regjeringa.

