Fjerde våtaste mars nokosinne

Den høgaste maksimumstemperaturen vart målt til 16,8 grader 25. mars i Tafjord i Møre og Romsdal, medan den lågaste vart målt til 35 minusgrader i Karasjok i Finnmark 4. mars, fortel Meteorologisk institutt.

Mars månad vart samtidig den 22. varmaste mars månad sidan målingane starta i 1900. Mars 2012 er den varmaste med 4,3 grader over normalen.

Den normale landstemperaturen for mars, altså gjennomsnittet for heile landet for åra 1961–1990, er -4,5 grader.

Målestasjonen på Fister i Rogaland hadde den høgaste gjennomsnittstemperaturen i mars med 5,1 grader.

Mars vart den fjerde våtaste mars månad i ein serie som går tilbake til 1900. Nedbøren var 170 prosent av normalen. 1990 er den våtaste med 195 prosent av normalen, medan 1964 er den tørraste med berre 30 prosent av normalen.

Våtast i gjennomsnitt var Lurøy i Nordland, som fekk 560,9 millimeter nedbør, så mykje som 265 prosent meir enn normalt. I Skjåk i Innlandet fylke vart det berre målt 8,9 millimeter nedbør, som likevel er 81 prosent av normalen.

Den høgaste døgnnedbøren var på 118,0 millimeter og vart målt på Hundseid i Vikedal i Rogaland 9. mars.

