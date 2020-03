Vedum: – Sjølv med denne pakken vil fleire miste jobbane sine

innenriks

– Vi har klart å gjere ting litt mindre ille, men det blir ikkje bra uansett, understreka Vedum då han saman med regjeringspartia, Ap og SV la fram den tredje tiltakspakken mot korona tysdag.

Kompensasjonsordninga skal bidra til at færrast mogleg bedrifter går over ende, medan kommunane kan planlegge for vedlikehald av skular, sjukeheim og andre ting i staden for å nedbemanne, peika på han.

– Folk skal vite at vi ønsker å bruke pengar for å få hjula i gang så det skal vere litt optimisme og framtidstru, seier Sp-leiaren.

(©NPK)