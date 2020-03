Tajik: – Viktig for å Ap å sikre tryggleiken til arbeidsfolk

innenriks

– Det er avgjerande å få til meir tryggleik for arbeidarar og bedrifter og meir sosial rettferd. Tryggleik for folk handlar mellom anna om at når det no er så mange permitterte, så skal dei vite at dei skal stå sterkare når dei kjem tilbake. Derfor har vi fått på plass 400 millionar kroner til kompetansehevingstiltak og bedriftsintern opplæring, sa Tajik då den nye krisepakken vart lagd fram på Stortinget tysdag.

– Vi ser at behovet er enormt, og vi ser at dei mest utsette no er lågtlønte, sa Tajik.

Ho understrekar òg at kommunane vil få 5 milliardar kroner i ei straksløyving i kompensasjon for ekstrakostnadene knytte til viruset.

