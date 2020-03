Stavanger planlegg ein ny medieby i 2023

innenriks

Målet er å plassera det nye miljøet i sentrum av byen.

– Mediebyen må vera synleg og tilgjengeleg for publikum. Me vil styrkja mediemangfaldet og vera ein god møteplass både for publikum og bransjen, seier distriktsredaktør Ragnar Christensen i NRK Rogaland.

Målet er at dette skal utløysa meir samarbeid og skapa eit medie- og teknologimiljø for forsking, foredrag og formidling.

No startar neste fase i planlegginga og jakta på moglege lokale. Mediafarm, Mediability, Screen Story, NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad står bak mediebyen.

