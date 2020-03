Solberg: Ingen tvil om at det var for lite smitteverneutstyr i ein del kommunar

innenriks

På spørsmål om det er noko styresmaktene kunne gjort betre i møte med krisa, svarer statsministeren at dette først blir klart når situasjonen er over, men at det er tydeleg at mengda tilgjengeleg smittevernutstyr kunne vore større i ein del kommunar.

– Det er ingen tvil om at viss vi gjekk gjennom og såg på lagera for smittevernutstyr i ein del kommunar, så var dei for låge. Ein bør sørgje for å ha nokre standardar for kor mykje ein har og den typen ting. Men eg trur ikkje vi skal gjere alle krisevurderingane no, sa statsministeren på pressekonferansen om koronasituasjonen tysdag.

Solberg peikar vidare på at det som førte til det største skiftet i pandemien i Noreg, var noko styresmaktene i Noreg ikkje hadde så god kontroll over, nemleg skituristar som hadde vore i Nord-Italia og Austerrike.

– Det er ting som vi bør gå inn i etterpå, seier Solberg.

