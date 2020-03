Regjeringa bestiller 1.000 nødrespiratorar

innenriks

– Dette er svært gode nyheiter. Vi veit at Noreg dei næraste månadene kan nå ein topp i talet på sjuke pasientar med covid-19. Desse nødrespiratorane gjer helsetenesta betre i stand til å handtere ein slik topp, seier statsminister Erna Solberg (H).

– Dette viser kva vi kan få til i dette landet når det verkeleg gjeld. Her har ulike miljø funne saman og brukt kompetansen sin på nye måtar. Vi helsar velkommen alle initiativ og kreative forslag som kan sikre god behandling til alle.

– Vi må ha to tankar i hovudet samtidig. Vi må både gjere det vi kan for å slå ned viruset, og samtidig jobbe for å auke kapasiteten i helsetenesta viss mange blir sjuke samtidig, seier Solberg.

Regjeringa garanterer for finansiering av prosjektet og har bestilt 1.000 nødrespiratorar.