Raudt og MDG varslar støtte til delar av krisepakken

innenriks

– Vi kjem til å røyste for mykje av det som no blir lagt fram, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Han etterlyser samtidig strakstiltak for leverandørindustri og verft, krav til utleigarane om kutt i husleige for kriseramma bedrifter og betre inntektssikring for folk som «fell mellom to stolar».

Miljøpartiet Dei Grønes Une Bastholm etterlyser endå meir kraftfulle tiltak for kollektivtrafikk, studentar og stimulering av grøne satsingar. Ho er samtidig kritisk til «klimafiendtlege» avgiftskutt, som utsett innbetaling av særavgifter på drivstoff og kutt i CO2-avgifta.

– Det er ein pakke med veldig mykje bra, og mykje vi kunne stilt oss bak. Men det er ein heilskap her vi ikkje kunne skrive under på, seier ho til NTB.

(©NPK)