Røde Kors ønskjer beredskapsavtalar med alle kommunar

– Våre frivillige landet over sit på kompetanse i både førstehjelp, søk og redning og psykososialt arbeid. Vi ønskjer at denne kompetansen skal vere tilgjengeleg så raskt som mogleg når det er behov for han, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i ei pressemelding.

Totalt har organisasjonen avtalar med 258 av dei 356 kommunane i landet. Avtalane inneber mellom anna kva bistand dei skal gi i krisesituasjonar. Ofte er Røde Kors fast medlem i kriserådet i kommunane.

– Erfaringa vår er at ressursane finn kvarandre lettare i kommunar der det er klare og formelle avtalar mellom styresmaktene og frivillige aktørar som Røde Kors, seier generalsekretæren.

Tysdag møter Apeland kommunalminister Nicolay Astrup og bærumsordførar Lisbeth Krogh (H) utanfor Asker og Bærum legevakt.

Bærum har hatt beredskapsavtale med Røde Kors sidan 2015. Allereie er det sett opp eit mottakstelt utanfor legevakta.

– Avtalen gir oss ein tryggleik for at Røde Kors hjelper kommunen, også i kritiske situasjonar. Røde Kors yter viktige bidrag til beredskapsarbeidet vårt, seier ordførar Lisbeth Krogh.

