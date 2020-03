innenriks

Sakene kan hope seg opp og gi for mykje arbeid for politi og påtalemakt, går det fram av eit rundskriv frå Riksadvokaten måndag. Ordninga er eitt av fleire unntak frå gjeldande reglar og er meint å gjelde mellombels under koronakrisa.

Ordninga gjeld for tilfelle der det elles berre ville vore aktuelt med ei mindre alvorleg straff, skriv TV 2.

I det same rundskrivet ber Riksadvokaten òg politiet om å vurdere om ei straffesak har potensial for oppklaring, eller om ho kan leggjast bort.

