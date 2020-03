PST får kritikk for registrering av politikarar i vennskapsgruppe

innenriks

Det å vere med i ei vennskapsgruppe kan ikkje åleine grunngi ei arbeidsregistrering hos Politiets tryggingsteneste (PST), understrekar utvalet i årsrapporten sin, som vart overlevert til Stortinget tysdag.

– PSTs registrering inn mot politiske miljø gjeld ikkje berre rettstryggleiken for kvar einskild, men kan få konsekvensar for heile samfunnet, åtvarar EOS-utvalet.

– Eit demokrati treng fri meiningsdanning og at borgarane kan verke politisk. Om ei teneste registrerer ein person åleine på bakgrunn av noko som kan knytast til eit politisk miljø, kan det ha ein nedkjølande effekt på moglegheita borgarane har til å verke politisk, heiter det vidare.

EOS-utvalet er Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingstenestene i Noreg.

Stortingspolitikarane som vart registrerte, tilhøyrde parti frå heile partiskalaen. Ingen av dei skal ha vorte utsette for avlytting, kameraovervaking eller liknande.

PST har forklart registreringane med at medlemskapen i vennskapsgruppa gjorde representantane utsette for framand etterretning. PST avviser at registreringane har bakgrunn i dei politiske oppfatningane til representantane.

EOS-utvalet konkluderer på si side med at registreringane var «klart urimelege», og at PST har vist «eit klanderverdig skjønn».

(©NPK)