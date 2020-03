NHO og LO glade for at karbonfangst og -lagring blir påskunda

innenriks

I den tredje krisepakken som fleirtalet på Stortinget forhandla fram i natt, blir regjeringa beden påskunde ei investeringsavgjerd for karbonfangst og -lagring. Det gleder både NHO og LO.

– Karbonfangst og -lagring skaper aktivitet og arbeidsplassar, det byggjer kompetanse, infrastruktur og industri, og det er ei heilt nødvendig klimaløysing. No er det viktig at vi kjem i gang så raskt som mogleg, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Dette var veldig gode nyheiter i ei krevjande tid. I LO har vi jobba for dette i mange år. Dette er ein vinn-vinn-situasjon for både klima og arbeidsplassar, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

– Vi er opptekne av at industrien skal gå i front og sikre dei gode løysingane for CO2-kutt. Ikkje berre kan Noreg her gå føre med klimateknologi som verda treng. Vi kan òg sikre tusenvis av eksisterande arbeidsplassar og skape endå fleire nye. Dette er akkurat det vi treng i desse krevjande tidene, slår han fast.

(©NPK)