Kyrkja rår imot utsette gravferder: – Behov for gravlegging tett opp til dødsfallet

For å hindre spreiing av koronaviruset har regjeringa innført forbod mot å samlast i grupper på meir ein 50 personar, og rår imot berøring og klemmer. I tillegg har ein del kommunar innført endå strengare restriksjonar. Fleire gravferdsbyrå tilbyr no å utsetje gravferdsseremoniar inntil tiltaka blir heva.

Men fungerande preses Atle Sommerfeldt i Den norske kyrkja meiner utsette seremoniar ikkje nødvendigvis er best for pårørande som gjennomgår ein sorgprosess, skriv Vårt Land.

– Vi meiner det er viktig å halde gravferdsseremonien med jordpåkasting så tett opp til dødsfall som mogleg. Det er først og fremst ei vurdering som gjeld sjelesorg, og ut frå faglege råd at vi meiner at dette må vere hovudregelen, seier Sommerfeldt og viser til at det gjer sorgprosessen enklare å handtere.

Sommerfeldt tilrår at pårørande heller vurderer å samlast til minnesamvær når omstenda igjen gir moglegheit til dette.

Ifølgje gravferdslova skal gravlegging finne stad innan ti vyrkedagar etter dødsfallet. Men fristen kan utsetjast dersom det finst «tungtveiende grunner». Ved kremering er fristen seks månader, så lenge personen blir kremert ti dagar etter dødsfallet.

