Korona-døyelegheita i Noreg så langt: 0,6 prosent

– Døyelegheita er veldig låg i forhold til det vi har sett i mange andre land, når ein reknar opp mot talet på smitta. Men så er det sånn at vi må rekne med at denne døyelegheita kjem lenge etter det tidspunktet ein har fått sjukdommen, altså 3–4 veker, seier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Dermed kan talet komme til å stige.

Ifølgje den siste dagsrapporten til FHI måndag har 4.226 personar fått påvist koronasmitte i Noreg, medan 26 personar hadde mista livet av viruset måndag morgon. Det gir ei døyelegheit på 0,615 prosent – 1 av 162 smitta døyr.

– Mykje mindre alarmerande

Forland i FHI er tydeleg på at det er for tidleg å trekke konklusjonar ut av dette forholdstalet.

– Det er ein låg prosent. Vi har tidlegare anslått at døyelegheita kan ligge på mellom 0,2 og 1 prosent, så det er innanfor det intervallet, seier han.

– Kva signal kan ein lese ut av dei tala som har komme så langt på døyelegheita?

– Det er ikkje ein veldig brå auke. Sett i forhold til det vi har sett i Italia, så er dette mykje mindre alarmerande, det vi no ser, seier han.

Mengde testar

I Italia er det registrert over 101.000 smitta, ifølgje Worldometers, medan det er 11.591 døde. Det gir ei døyelegheit på rundt 11 prosent. I Spania ligg døyelegheita på rundt 8 prosent.

Det er fleire feilkjelder og forhold som speler inn på den registrerte dødsraten. Naturleg nok vil talet på testa vere ein viktig faktor. Helsestyresmaktene antek at mange har hatt sjukdommen utan å ha fått det påvist.

– Antakeleg er døyelegheita lågare enn det som blir rapportert, fordi det er mange ukjende som også har mild sjukdom, seier fungerande assisterande direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Så langt har 87.191 personar vorte testa for covid-19 i Noreg, noko som plasserer oss i verdstoppen når det gjeld talet på testar. I gjennomsnitt har 4 prosent testa positivt.

Behandlingskapasitet

Nakstad seier at døyelegheita i Noreg så langt òg ser ut til å vere relativt låg om ein berre ser på pasientane som får intensivbehandling.

– Men det kan ha samanheng med kva aldersgrupper som primært har vore lagt inn på sjukehus i Noreg. I den første fasen med smitte, bar det preg av å vere pasientar smitta i Italia, og dei var i såkalla midlarar aldersgrupper. No ber bildet meir preg av personar i litt høgare alder, seier han.

Snittalderen på dei som er døde av viruset så langt i Noreg, er på 85 år.

Nakstad peikar på at døyelegheita i stor grad avheng av om ein har behandlingskapasitet til alle som er smitta. I enkelte land har døyelegheita gått kraftig opp òg for andre pasientgrupper, fordi helsevesenet ikkje fungerer som det skal, seier han.

– Vi vil gjerne unngå begge delar i Noreg. Vi vil unngå unødvendige dødsfall med koronavirus, og vi vil unngå at andre pasientar lir under at helsetenesta ikkje kan behandle dei, seier Nakstad, som derfor påpeikar at det er viktig å halde fram med dei strenge smitteverntiltaka.

Han understrekar òg at det er altfor tidleg å trekke endelege konklusjonar rundt dødsraten i Noreg.

Lågare for influensa

I snitt døyr rundt 900 personar av sesonginfluensa i Noreg årleg. Døyelegheita for vanleg influensasjukdom ligg på mellom 0,1 og 0,2, ifølgje Frode Forland i FHI.

– Dette er stort sett folk som har ein annan underliggande sjukdom, men som døyr gjennom vintersesongen, sannsynlegvis av influensa, seier han.

NB! FHIs siste dagsrapport baserer seg på talet på dødsfall fram til klokka 9 måndag morgon og talet på smitta fram til midnatt natt til måndag. Sidan den gong er det meldt om seks nye koronadødsfall, totalt 32. Klokka 15 måndag hadde talet på smitta auka med 50 sidan midnatt.

Legg ein dei siste tala til grunn, får ein ei døyelegheit på 0,75 prosent.

