Fleirtal på Stortinget for innstramming mot utanlandske lastebilar

Stortinget får behandla nokre ordinære saker òg under koronakrisa.

I ei sak om reglar for internasjonal godstransport fremja SV og Arbeidarpartiet eit tilleggsforslag som skal sikre tre tiltak: eit digitalt register for all internasjonal godstrafikk i Noreg, at elektroniske fraktbrev skal bli obligatoriske, og at det skal bli mogleg å krevje inn bøter for brot på kabotasjereglane når dei blir oppdaga.

Forslaget fekk fleirtal, då også Senterpartiet og Frp valde å støtte det. Dermed må regjeringa følgje opp desse tre tiltaka.

– Kampen mot sosial dumping og ulovleg kabotasjekøyring får eit stort løft når det blir innført elektroniske fraktbrev i Noreg, seier Sverre Myrli (Ap) i ei pressemelding.

