Anniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass

innenriks

Det kunngjorde foreininga tysdag.

– Dette er ei spennande utfordring som eg ser fram til å ta fatt på, seier Hauglie i ei pressemelding.

– Avgjerande for inntektene til statskassa

– Olje- og gassindustrien er ei viktig næring for Noreg. Ho er avgjerande for inntektene til statskassa og velferda vår, for arbeidsplassar over heile landet og som driv for teknologi og forsking som er viktig for Noreg. Næringa vil òg vere avgjerande for at vi skal nå klimamåla våre, seier Hauglie vidare.

Fordi ho er tidlegare statsråd, skal Karantenenemnda avgjere kva tid ho kan starte i jobben.

Styreleiar Monica Th. Bjørkmann seier at Norsk olje og gass med Hauglie har fått ein særs kompetent og god leiar.

– Hauglie har ei særs sterk politisk erfaring og forståing. Som tidlegare statsråd har ho unike føresetnader til å leie organisasjonen gjennom den politiske debatten og dei utfordringane industrien står midt oppe i, seier styreleiaren.

Ut av regjeringa

I samband med trygdeskandalen som vart kjend i slutten av oktober 2019, varsla Raudt, SV og MDG mistillit mot dåverande arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Ho vart då sitjande, men vart i januar erstatta av Torbjørn Røe Isaksen (H).

I Norsk olje og gass tek Hauglie over etter Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i januar slutta i jobben etter nesten fem år. Han jobbar no i konsulentselskapet Menon Economics, der han er assosiert partnar.

Viseadministrerande direktør Knut Thorvaldsen har vore konstituert direktør etter Schjøtt-Pedersen gjekk av.