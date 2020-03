Alle UDIs asylintervju er avlyste

innenriks

Så langt i år har 496 personar søkte asyl i Noreg. Dei som kjem no, blir alle sende rett til mottakssenteret i Østfold, i karantene i 14 dagar, skriv Vårt Land.

Så langt har ingen testa positivt for koronavirus. Inntil vidare må dei berre vente på mottakssenteret. UDI opplyser at «Alle asylintervju er avlyst», fordi smitteverntiltak forhindrar fysiske møte.

– Dette er nedbrytande, for dette er menneske som allereie har levd lenge med utryggleik om framtida. No blir alt endå meir uvisst, seier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkarar (NOAS).

Sjølv om Europas og Noregs grenser er stengde, kjem det framleis asylsøkarar. 87 av dei 496 som har komme i år, kom til Noreg dei tre første vekene i mars. Men dei to siste vekene har UDI berre fått inn 20 asylsøknader til saman. Vanlegvis kjem det rundt 50 asylsøkarar til Noreg kvar veke.

30. mars budde det 2.500 asylsøkarar på norske mottak.

(©NPK)