Støre forsvarar kommunar med eigne karantenereglar

Regjeringa la søndag fram ein rettleiar om lokale karantenereglar og innreiserestriksjonar etter at ei rekkje kommunar, særleg i Nord-Noreg, har innført strengare restriksjonar enn dei nasjonale reglane.

Regjeringa og næringslivet har innstendig bede kommunane lempe på dei lokale reglane.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier til NTB det vil vere klokt av kommunane å no gjere tilpassingar, men understrekar:

– Kommunar med lite smitte, har rett til å gjere det dei kan for å verne seg mot mykje smitte som kan kome inn i kommunane.

Også Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol uttala førre veke at Ap forstår at kommunar ønskjer å ha eigne og strengare karantenereglar av smittevernomsyn. Ei rekkje store Ap-styrte kommunar, som Tromsø og Bodø, er blant dei som har innført strengare reglar.

– Det er viktig å hugse at kommunane har eit stort ansvar for å kjempe mot smitte. No trur eg vi må satse på at den dialogen som denne rettleiaren gir, løyser dei problema som måtte oppstå for næringslivet. Eg skjønar godt at bedriftene kan ha vanskar med dette, men her må vi på god norsk maner klare å løyse problema som måtte oppstå undervegs, seier Støre.

