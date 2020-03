Støre ber dei sterkaste i samfunnet om å ta ansvar

innenriks

Dei sterkaste i samfunnet må å ta eit ekstra ansvar under koronakrisa, sa Støre på Aps digitale landsstyremøte måndag.

– At vi som kan bidra mest, gjer det – slik at vanlege folk ikkje blir sitjande att med den største rekninga for krisa vi no står i, sa han.

– Det tyder at bedrifter som får støtte frå fellesskapen, må gi avkall på utbyte og bonusar i år, sa han.

Han bad mellom anna bankane om å raskt setje ned renta, og at utleigarar gir små bedriftseigarar utsetjing på husleiga.

Han sa vidare at dei inngripande tiltaka for å avgrense smitten må vurderast grundig, men ikkje no.

Når helseråda er gitt, må dei følgjast, sa Støre.

Det vil òg vere nødvendig å vurdere om Noreg var godt nok førebudd på ein pandemi, meiner han.

– Mange har spørsmål om korleis vi hamna i ein situasjon der det manglar plasthanskar, reagensglas, munnbind, respiratorar i vår felles helseteneste, i møte med ein kjend trussel, sa han.

Han viste òg til at Noreg kom seint i gang med tiltak for å avgrense smitten, og at dei samfunnsmessige kostnadene ved dei inngripande tiltaka må vurderast.

– Men de, det er ei tid for alt, sa han.

