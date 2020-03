Sanner: Krisepakken blir dyrare enn først trudd

innenriks

I eit brev frå finansminister Jan Tore Sanner (H) til Stortinget, som TV 2 har fått tilgang til, heiter det at anslaga framleis er uvisse og blir oppdaterte i eit dokument som blir lagt fram fredag.

Regjeringa varsla førre veke at dei opprettar ei ordning der staten dekkjer ein del av dei faste kostnadene for bedrifter som har betydeleg nedgang i omsetnaden som følgje av virusutbrotet og smitteverntiltaka.

Fredag sa Sanner at ordninga ville koste 10 til 20 milliardar kroner per månad. No viser utrekningar at kostnaden blir minst 20 milliardar i månaden. Det vil seie opp mot 50 milliardar kroner fram til utgangen av mai.

