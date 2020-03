innenriks

– No endrar vi slik at personar som har arbeidskontrakt på at dei skal jobbe i Noreg, kan kome til Noreg, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til kanalen.

Slik det står no, kan innreiseforbodet ha alvorlege konsekvensar for norsk jordbrukssektor, som risikerer å ha stor mangel på utanlandske sesongarbeidarar.

Framleis skal karantenereglar gjelde, understrekar statsråden.