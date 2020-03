Rana opphevar krav om karantene etter reise internt i Nord-Noreg

innenriks

– Ein nord–sør barriere mellom Nordland og Trøndelag blir vurdert som det viktigaste tiltaket for å hindre at koronasmitte kjem til kommunen, seier kommuneoverlege Frode Berg i Rana til Rana Blad.

Det er likevel fare for at viruset kan spreie seg frå andre stader i Nord-Noreg. Kommuneoverlegen oppmodar derfor alle til å ta forholdsreglar for å hindre smitte og vere observante på symptom.

Reisande som kjem frå lenger sør i Noreg, må framleis i to vekers karantene.

– Ein viktig del av endringa er at vi no får reglar som samsvarar meir med reglane i andre kommunar i Nord-Noreg, seier Berg.

(©NPK)