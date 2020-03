Oslo kommune utset fristen for betaling av alkoholavgift

innenriks

Skjenkjeforbod og stengde dører har ført til at mange serveringsstader er i ei økonomisk knipe. Innbetalingsfristen for avgifta, som gjeld både sals- og skjenkestader, blir derfor utsett til 1. september, opplyser næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til avisa.

– Dei som allereie har betalt omsetningsavgifta for 2020, vil få betalt tilbake 50 prosent, seier ho.

Næringsbyråden håper at tiltaket vil vere med på å lette børa for serveringsstadene noko. Kommunen vil sjå på fleire tiltak, men byråden understrekar at det er staten som kan ta dei store grepa.

