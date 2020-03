Nye fengsel kan bli feltsjukehus for koronapasientar

innenriks

Dei nye avdelingane til Agder fengsel i Mandal i Lindesnes og Froland skulle ha opna i mai og august, men opningane er sette på vent på grunn av koronasituasjonen, ifølgje NRK.

– Dette er på mange måtar eit samantreff. Her står vi med to splitter nye bygg som ikkje eingong er tekne i bruk enno. Eg meiner dette er ei vurdering vi må gjere no, seier rådmann Kyrre Jordbakke i Lindesnes.

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy i Agder meiner forslaget er fornuftig. Han har spelt det vidare til Kriminalomsorga.

– Ein ser for seg at smittetala vil gå opp. Det blir derfor viktig å kartleggje ledig sengekapasitet, også utanfor sjukehusa.

Sørlandet sjukehus treng meir plass til koronapasientar. Dei planlegg for at opp mot 260 kan vere innlagde samtidig.

Sjukehusdirektør Nina Mevold seier likevel at fengsla truleg ikkje er aktuelle for koronapasientar.

– Dette handlar om kapasiteten på intensivpasientar. Å plassere respiratorar skjer der det er infrastruktur for dette, som gass, straum og IKT. Det klarer vi ikkje å etablere ein heilt annan stad på kort tid.

