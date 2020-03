NVE ber kommunane førebu seg på flaum

innenriks

– Me snakkar om ein type vårflaum som kan gjera skade på infrastruktur og anna, seier hydrolog Inger Karin Engen i NVE til NRK.

I ein ny rapport som blir offentleggjord tysdag, varslar NVE at faren for flaum på oransje nivå er stor i dei aller fleste vassdraga. Det er nest høgaste nivå og gjeld for flaumar som kan gi alvorlege skadar.

– Vanlegvis reknar me sjansen for ein flaum på oransje nivå til 20 prosent. I år er sjansen for ein slik flaum på over 50 prosent i dei fleste elvane som kjem frå indre strøk, seier Engen.

I Nord-Noreg er risikoen for vårflaum på over 90 prosent.

Ifølgje NVE startar vårflaumane truleg i slutten av april i større vassdrag i Sør-Noreg, og i midten av mai i Nord.

