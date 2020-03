Michelin-restaurantar vil ha fritak frå moms og arbeidsgivaravgift

innenriks

Det er dagleg leiar i Bocuse d'Or Noreg, Arne Sørvig, som har stila brevet til Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet der det på vegner av Michelin- restaurantar og gastronomiske hjørnesteinsbedrifter nemnt i White Guide Nordic, blir kravd tiltak, skriv Adresseavisen.

Blant tiltaka som blir kravde, er ein spesifikk kompensasjon inspirert av tiltakspakka for kulturlivet. Det blir òg ønskt middel til ein kampanje for norske etestader, så snart det er trygt.

Avgiftene som blir ønskt kutta er moms – fullt fritak for meirverdiavgifta i ein oppbyggingsperiode – og fritak for arbeidsgivaravgifta frå 1. januar og ut juni.

Fagn-sjef Jonas André Nåvik i Trondheim stengde dørene på restauranten 14. mars og permitterte alle tilsette. Han meiner at momsen minst må ned på take away-nivå.

– Eg synest det er rart at det berre er 15 prosent moms på take away, medan etestader må betale 20 prosent moms, seier Nåvik.

