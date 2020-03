Kommunane får milliardar i krisehjelp

innenriks

Det kan vere snakk om så mykje som ti milliardar kroner i konkrete pengeløfte, men storleiken på summen er enno ikkje avklart, forklarer kjelder tett på prosessen til NTB.

Halvparten av pengane skal gå til å hjelpe kriseramma bedrifter, medan stortingsfleirtalet ser for seg å bruke den andre halvparten på å få opp aktiviteten i økonomien att. Det kan skje gjennom å sørgje for auka etterspurnad i kommunane etter varer og tenester etter at krisa er over.

Forhandlar

Partia på Stortinget forhandlar om krisepakken regjeringa la fram sist fredag, den tredje i rekkja.

Målet er ei semje innan tysdag, då saka skal behandlast i Stortinget.

Tidlegare har norske kommunar fått konkrete lovnader om at dei skal få dekt koronautgiftene sine, men mange festar ikkje lit til dette før dei faktisk ser pengane. Derfor kan formuleringane bli stramma opp i forhandlingane som no går føre seg, i tillegg til at det blir lagt konkrete milliardar på bordet.

Kollektivtrafikk

NHO, NAF og norske fylkeskommunar har ropt varsku om at kollektivtilbodet fleire stader blir hardt ramma av sviktande passasjergrunnlag. Fleire parti ønskjer at kompensasjon til kollektivselskapa skal bli ein del av pakken til kommunar og fylkeskommunar.

Samtidig har reisearrangørane ropt varsku og åtvara om konkursar viss ikkje Stortinget kjem med ein eigen pakke for dei.

