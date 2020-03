Få kommunar lettar på karantenerestriksjonane – KS åtvarar mot statleg tvang

innenriks

Dagen etter den innstendige oppmodinga frå regjeringa om å lette på dei lokale karantenane, er det så langt berre nokre få kommunar, blant dei Sykkylven, som har varsla at dei vil lempe på restriksjonane.

Tvert imot varslar fleire kommunar at dei no heller vil stramme inn eller halde fram med særreglane sine.

Måndag vedtok Bardu kommune at karantenegrensa no skal gå så langt nord som mellom Nordland og Trøndelag, skriv NRK. Fleire kommunar, blant dei Tromsø, Bodø, Værøy og Fauske, var òg raskt ute og erklærte at dei vil halde fram med den såkalla søringkarantenen.

NHO reagerer

Etter mykje fram og tilbake klarte regjeringa søndag til slutt å semjast med NHO, LO og KS om formuleringane i ei ny rettleiing for kommunane om lokale karantenereglar. Det var først venta at regjeringa ville forby slike lokale karantenereglar, men etter eit fire timar langt krisemøte vart det klart at rettleiinga ikkje vil vere rettsleg bindande for kommunane.

Regjeringa gav samtidig klar beskjed om at dei ikkje tilrår at kommunane innfører eigne reglar.

NHO trua på si side med å gå til Stortinget viss den nye rettleiinga skulle vise seg å ikkje verke.

– Dette må fungere. Viss ikkje, vil vi gå til regjeringa og Stortinget og be dei bruke koronalova, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid under presentasjonen av rettleiinga.

I ein e-post til NTB skriv Almlid at han er overraska over at somme kommunar vel å stramme til når det har komme ei så tydeleg melding frå både organisasjonane og regjeringa.

– Det er viktig at friske folk får komme seg til og frå jobb, slik at dei bedriftene som kan halde hjula i gang, får høve til det. Stans i ei bedrift får store ringverknader og betyr fort stans i andre bedrifter som allereie er pressa, skriv han.

Tvang kan skade tilliten

Interesseforeininga til kommunane, KS, åtvarar sterkt mot å tvinge gjennom nasjonale reglar dersom kommunane ikkje følgjer opp.

– Det vil vere ei svært uklok tilnærming, som kan vere skadeleg for tilliten, seier KS-leiar Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

– Den spesielle situasjonen vi er i no, krev nær samhandling og tillit. Vi har eit mangfaldig land der det kan vere ulike situasjonar som oppstår, og som krev lokale tilpassingar. Det er derfor kommunane har fått så stor myndigheit på smittevernområdet, seier Gram.

– Vi har tru på at dialog og samarbeid vil gi best resultat både når det gjeld smittevern og behova i næringslivet, seier Gram.

Han seier rettleiinga har fått god mottakinga ute i kommunane fordi ho slår fast at det er kommunane sjølve som har myndigheit til å bestemme, samtidig som ho gir god rettleiing til dei vurderingane som må gjerast.

