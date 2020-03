Beredskapssjef i Agder fryktar koronasvikt i internasjonale forsyningslinjer

innenriks

Det er Aftenposten som skriv om brevet, som er datert 15. mars og har tittelen «alvorlig bekymringsmelding».

Ifølgje dokumentet meiner beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Agder at det er «umiddelbar fare for forsyningssvikt», ifølgje avisa.

– Ei forsyningskrise kan oppstå som følgje av etterspurnadssjokk, tilbodssvikt eller logistikkbrist. Vi har no ein global kombinasjon av alle tre faktorane, heiter det i brevet.

Fylkesmannen viser vidare til ein beredskapsanalyse som DSB laga i 2019, der det mellom anna står at Noreg i større grad er avhengig av at nødvendige varer er tilgjengelege i den internasjonale marknaden, og at dei internasjonale systema fungerer.

I eit svarbrev til fylkesberedskapssjefen skriv Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som har ansvaret for matvareforsyninga, at dei følgjer situasjonen nøye, men at det er ikkje noko no som tilseier at folk treng å endre handlevanane sine eller hamstre.

– Det er nok mat og andre daglegvarer til alle, og det vil kontinuerleg komme etterforsyningar, skriv departementet.

