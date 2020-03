Barnelegeforeininga tilrår ikkje å skilje koronasjuk mor og nyfødd baby

innenriks

Det er Aftenposten som skriv om Norsk barnelegeforeining (NBF) sin nye rettleier om korleis ein skal behandle ei koronasjuk mor som nettopp har fødd barn.

Barnelegane meiner det ikkje er god nok grunn til å innføre eit tiltak der ein rutinemessig skil mor og barn rett etter fødsel. Grunngivinga er at det er eit inngripande tiltak, og at det førebels er få haldepunkt for at koronaviruset og covid-19 gir alvorleg sjukdom hos nyfødde.

– Ein må avvege risikoen for alvorleg sjukdom hos barnet på den eine sida mot belastninga og dei negative helseeffektane av å skilje foreldre og nyfødde på den andre sida, heiter det.

Fredag kom det likevel eit tillegg om at omstende rundt anten helsa til mor eller barn kan gjere at faktorane blir annleis vektlagde.

«Familier som likevel uttrykker sterkt ønske om at barnet skal holdes atskilt fra syk mor etter fødsel, skal i den grad det er praktisk mulig høres. Barnet må da fortrinnsvis kunne ivaretas på barsel av den andre forelderen eller av et annet familiemedlem», heiter det.

