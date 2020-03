Øykommunar i Nordland førebur koronaevakuering

innenriks

Nordland er med 48 smitta til no det fylket med færrast registrerte tilfelle av koronavirus.

Fleire øysamfunn ligg ganske isolerte til ute i havgapet, men Fylkesmannen i Nordland har hatt samtalar med fleire ordførarar om masseevakuering dersom det skulle oppstå eit utbrot av koronavirus, skriv NRK.

– No vil eg ikkje svartmåle eller skremme nokon. Men det er viktig for kommunane å planleggje for det verste. Korleis skal ein då evakuere? Det er den diskusjonen vi har hatt med kommunane, seier fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland.

