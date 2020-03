Vedum vil granske beredskapen etter viruskrisa

innenriks

– Så snart denne krisa roar seg, må vi gå gjennom situasjonen og sikre at totalberedskapen er på plass dersom vi blir ramma på nytt, seier Vedum til VG.

Han meiner det hastar å få svar på om Noreg har nok mat i tilfelle ei internasjonal krise, om det finst livsviktige legemiddel og utstyr, om det er nok sjukehussenger og om det finst planar for kriseproduksjon dersom nokre varer ikkje kan importerast.

Vedums forslag om ein kommisjon for å gjennomgå totalforsvaret av Noreg vart stemd ned for to år sidan. No vil Sp-leiaren foreslå det på nytt, skriv VG.

