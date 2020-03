Koronapasient døydde på Diakonhjemmet i Oslo

innenriks

– Vi kan stadfeste at ein koronasmitta pasient døydde. Av omsyn til personvernet kan vi ikkje kommentere saka ytterlegare, seier kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen ved Diakonhjemmet sjukehus til VG.

Avisa skriv at det førebels er uklart om dødsfallet, som ifølgje Diakonhjemmet sjukehus vart rapportert inn for siste døgn om morgonen torsdag 26. mars, er ein del av Folkehelseinstituttets oversikt over talet på døde i Noreg.

Mørkhagen seier at dei måndag skal undersøkje om dødsfallet er registrert i Folkehelseinstituttets nasjonale oversikt.

Folkehelseinstituttet vil ikkje kommentere om dei har registrert eit dødsfall ved Diakonhjemmet sjukehus.

