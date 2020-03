Éin av tre synest koronareglane er uklare

innenriks

Undersøkinga er gjennomført av Norsk koronamonitor i Opinion, og 5.000 nordmenn har vorte spurde i ein tidagersperiode.

33 prosent svarte at det er vanskeleg å vite om retningslinjene gjeld dei sjølv. 47 prosent svarer at det ikkje er vanskeleg, medan 20 prosent svarer verken eller.

– Ein skulle tru at stadig fleire nordmenn forstår og klarer å praktisere retningslinjene til styresmaktene over tid. Men samtidig ser vi at retningslinjene blir endra frå regjeringa, helsestyresmakter og i ulike kommunar, påpeikar seniorrådgivar Ola Gaute As Askheim i Opinion.

Tidlegare denne veka tilrådde styresmaktene å halde avstand på to meter innandørs, og dessutan å unngå grupper på meir enn fem personar utandørs.

I undersøkinga kjem fram det at det i større grad er eldre som synest det er vanskeleg å halde seg oppdatert på retningslinjene til styresmaktene.

– For mange eldre kan det vere vanskeleg å følgje med på tempoet, og livslang erfaring er heller ikkje til hjelp i dagens koronasituasjon for eldre menneske, seier Askheim.

Dei som bur åleine, seier i større grad enn dei som bur i ein større husstand, at det er vanskeleg å vite kva retningslinjer som gjeld.

